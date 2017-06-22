Порошенко объявил, что соглашение об ассоциации с ЕС заработает 1 сентября

Украинский лидер поблагодарил глав европейских государств, а также председателя Еврокомиссии за содействие.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом начнёт действовать с 1 сентября текущего года. Об этом он сказал на брифинге с главой Европейского совета Дональдом Туском.

— С 1 сентября соглашение об ассоциации начинает работать в полном объёме. А для нас, для украинцев, это будет только программа действий, дорожная карта по дальнейшей имплементации реформ, которые были заложены в соглашении об ассоциации, — сказал Порошенко.

Он отметил — для него очень важным является тот факт, что лидеры стран ЕС и президент Евросоюза, а также глава Еврокомиссии сделали всё для того, чтобы это соглашение вступило в силу.