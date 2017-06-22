"Чудо косоглазое". Медсестра на Сахалине издевалась над 2-летним мальчиком

Администрация Макаровской ЦРБ уверяет, что сотрудница, оскорблявшая ребёнка, уже уволена.

В Макаровской ЦРБ, Сахалинская область, медсестра засняла на камеру, как она издевается над двухлетним Германом. Видеоролик опубликовал телеграм-канал Mash.

— Вот такое у нас чудо, косоглазое, вонючее, без конца орёт. Как бандит с большой дороги, — комментирует женщина видеозапись.

На все оскорбления ребёнок стоически — не проронив ни слезинки. Германа изъяли из неблагополучной семьи. О нём заботились сотрудники больницы. Сейчас мальчик ждёт, когда его заберёт новая семья.

Администрация больницы уверяет, что уже уволила эту сотрудницу.