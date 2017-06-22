Отец маленького пациента избил хирурга в детской поликлинике в Нижнем Тагиле

Мужчина напал на врача без объяснения причин, сейчас мотив устанавливают следователи.

В детской поликлинике Нижнего Тагила отец маленького пациента напал на хирурга. Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, у медика диагностировали перелом челюсти.

По версии следствия, мужчина ворвался в кабинет детского хирурга, когда тот проводил осмотр ребёнка, и без объяснения причин нанёс ему удар в лицо. Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на хирурга.