Отец маленького пациента избил хирурга в детской поликлинике в Нижнем Тагиле

В детской поликлинике Нижнего Тагила отец маленького пациента напал на хирурга. Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, у медика диагностировали перелом челюсти.
По версии следствия, мужчина ворвался в кабинет детского хирурга, когда тот проводил осмотр ребёнка, и без объяснения причин нанёс ему удар в лицо. Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на хирурга.
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