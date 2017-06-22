Ресторатор раскритиковал предложение наказывать за отказ выдать книгу жалоб

По его словам, работа с данным документом уже давно отрегулирована и очередное нововведение будет лишним.

Ресторатор Виктор Гор раскритиковал предложение Совфеда наказывать магазины и рестораны за отказ выдать книгу жалоб. По его словам, работа с данным документом уже давно отрегулирована и очередное ужесточение является лишним.

— Книга жалоб — это важный элемент, который нужен в каждом ресторане, заведении, магазине. Если наши законодатели не знают об этом, то очень жаль. У нас всё отрегулировано уже давно, — сказал Гор Лайфу.

Он подчеркнул, что Роспотребнадзор уже давно ввёл наказание за отсутствие книги жалоб, а также за игнорирование обращений потребителей. По его словам, сейчас к данному документу относятся всё внимательнее и предприниматели считают его одним из важнейших элементов обратной связи.

— Поэтому лишние ужесточения, регламентирования — это всё лишнее, видимо, нечем заняться, — заключил ресторатор.

Председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин в свою очередь прокомментировал Лайфу, что предпринимателей необходимо понуждать к соблюдению закона, а не наказывать.

­— В каждом регионе книга жалоб имеет свою форму, внешний вид и так далее. А должно быть всё единообразно на территории России. Книга жалоб должна стать определённым инструментом налаживания отношений между потребителем и продавцом, — сказал Щетинин.

Напомним, ранее стало известно, что магазины и рестораны могут лишиться лицензии за отказ предоставить клиентам жалобную книгу.