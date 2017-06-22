Советник Порошенко: Украинцы скорее выберут гей-парад, чем митинг за союз с РФ

Украинский политик прокомментировал данные соцопроса, согласно которому 7,8 процента граждан Незалежной выступили за присоединение к Евразийскому экономическому союзу.

Внештатный советник президента Украины Олег Медведев заявил, что большинство граждан страны скорее посетят гей-парад, чем митинг за союз с Россией. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке", комментируя исследование социологов, согласно которому 7,8% опрошенных украинцев поддержали вступление в ЕвразЭС.

Отметим, членами на данный момент являются Россия, Армения, Киргизия, Белоруссия и Казахстан.

— На ЛГБТ-прайд, получается, пойдёт уже больше людей, чем готовых митинговать за союз с Россией, — написал Медведев.

Напомним, 18 июня в центре Киева прошёл масштабный гей-парад под названием Kyiv Pride. Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сравнила его проведение с экзаменом на преданность Европе.