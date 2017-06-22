Детский омбудсмен по Сахалину требует проверить медсестру, оскорбившую ребёнка

Уполномоченный по делам ребёнка региона намерена обратиться в Следственный комитет.

Уполномоченный по правам ребёнка Сахалинской области Любовь Устиновская потребует от СК проверить вопиющую ситуацию в Макаровской ЦРБ Сахалинской области. Напомним, медсестра отругала двухлетнего брошенного Германа за то, что тот испачкал штаны. При этом женщина не скупилась на мат.

— Я завтра же займусь этим делом. Я сделаю запрос в Следственный комитет, подниму этот вопрос, — сообщила уполномоченный по делам ребёнка Сахалинской области Любовь Устиновская. — Я свяжусь с этой больницей, выясню что это за ребёнок, каким образом это произошло, где он там находился.

Также Устиновская пообещала выяснить, что сделали с сотрудницей медучреждения после инцидента. Администрация больницы уверяет, что женщина была уволена.