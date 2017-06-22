Вице-спикер Рады: Глава Пентагона подарил Порошенко совместное фото

Кроме того, зампредседателя обратила внимание на часы в кабинете, где велись переговоры. Они показывали киевское время.

Сегодня заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила о том, что министр обороны США Джеймс Мэттис подарил президенту Украины Петру Порошенко совместную фотографию. Об этом вице-спикер написала на своей страничке в "Фейсбуке".

— Кстати, встреча в Пентагоне началась с гимнов Украины и США, а Джеймс Мэттис подарил Порошенко совместное фото с надписью "От патриота — патриоту", — написала она.

Она также добавила, что в ситуативной комнате, где проходила встреча, были часы с киевским временем, что, по её мнению, является достаточно символической деталью.