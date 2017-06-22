Захарова объяснила отмену встречи Рябкова и Шеннона нерасполагающей атмосферой

Представитель МИД заверила, что на этом работа в таком формате не будет остановлена.

Тот факт, что отменена намеченная на 23 июня в Санкт-Петербурге встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона, вовсе не означает, что работа в таком формате прекращается. В этом заверила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Что касается того, навсегда ли отменен или расформирован (такой формат. — Прим. ред.) — нет, — подчеркнула дипломат. — Во вчерашнем комментарии Рябкова было чётко сказано, что на сегодняшний день созданная американскими партнёрами атмосфера просто не располагает к проведению раунда переговоров.

Представитель МИД предложила Вашингтону честно признаться, является ли

санкционная политика официальной частью внешней политики США.

— Либо это продолжение политики, направленной на изоляцию, либо это та инерция, на которую не распространяется контроль американского внешнеполитического ведомства, либо это характерная особенность американской внутриполитической системы и машины, — сказала Захарова.

Она выразила уверенность, что в таких действиях США нет логики, которую предполагает сотрудничество двух государств.

Напомним, ранее Минфин США 20 июня ввёл санкции в отношении 38 российских физических лиц и организаций. Москва готовит ответные санкции.