"Мало что понял". Путин обрушился с критикой на министра за свалку в Балашихе

Главе государства рассказали о состоянии мусорного полигона, на который пожаловались местные жители в ходе прямой линии.

Сегодня президент России Владимир Путин провёл совещание с министрами, в ходе которого узнал о состоянии мусорного полигона в Балашихе. В частности, глава государства поинтересовался у министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, кто давал разрешение на строительство рядом с мусорным полигоном. По словам Донского, жилые дома возводились за эпидемзоной и никаких нарушений не было.

— Нормы не нарушали, а жить невозможно, — заявил президент.

Министр в свою очередь сказал, что губернатор области в ближайшее время примет решение о закрытии свалки, и тогда будет необходимо построить новые полигоны, чтобы разместить эти отходы.

— Из того, что вы рассказали мне, я мало что понял. Вы мне как представитель людей, которые рядом с помойкой живут, скажите, когда будет помойка закрыта, которая им жить не даёт?...Что конкретно с этой свалкой будет, она будет закрыта? Что конкретно сделано должно быть? — спросил президент.

Однако точную дату закрытия свалки Донской назвать так и не смог. По его словам, сначала необходимо подготовить проект, согласно которому полигон будет ликвидирован.

— Эта свалка не входила в список полигонов, которые должны были ликвидироваться, — заявил министр.

В свою очередь глава государства поручил подготовить документы в самое ближайшее время и закрыть свалку в течение месяца.