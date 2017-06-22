Самым богатым чиновником России по версии Forbes стал депутат горсовета Улан-Удэ

По данным издания, за прошлый год семейный доход Вадима Бреднего составил 2,8 млрд рублей. У чиновника и его супруги в собственности находится более 20 земельных участков, пять жилых домов, автомобили и моторные лодки.

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых чиновников России, лидером рейтинга стал депутат городского совета Улан-Удэ и владелец розничной сети "Титан" Вадим Бредний.

Следом за ним в топе находятся сенатор и акционер рыбопромышленной компании "Океанрыбфлот" Валерий Пономарёв (его доход в 2016 году составил 2,6 млрд рублей) и глава Татарстана Рустам Минниханов (2,3 млрд рублей).

Напомним, некоторое время назад российская редакция издания Forbes Woman составила рейтинг самых высокооплачиваемых мировых писательниц. По итогам прошлого года список возглавила Джоан Роулинг.