Самым богатым чиновником России по версии Forbes стал депутат горсовета Улан-Удэ

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых чиновников России, лидером рейтинга стал депутат городского совета Улан-Удэ и владелец розничной сети "Титан" Вадим Бредний.
Следом за ним в топе находятся сенатор и акционер рыбопромышленной компании "Океанрыбфлот" Валерий Пономарёв (его доход в 2016 году составил 2,6 млрд рублей) и глава Татарстана Рустам Минниханов (2,3 млрд рублей).
Напомним, некоторое время назад российская редакция издания Forbes Woman составила рейтинг самых высокооплачиваемых мировых писательниц. По итогам прошлого года список возглавила Джоан Роулинг.
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