Глава Евросовета допустил, что Британия останется в ЕС

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Глава Евросовета допустил, что Британия останется в ЕС

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Председатель Европейского совета Дональд Туск. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Дональд Туск отметил, что его могут назвать мечтателем, но при этом у него есть единомышленники.

Председатель Европейского совета Дональд Туск допустил, что Великобритания может остаться в ЕС, добавив, что это может выглядеть как мечта, но в этом у него есть единомышленники.

— Евросоюз был построен на мечтах, достижение которых казалось невозможным. Поэтому кто знает. Вы можете назвать меня мечтателем, но я не единственный, — сказал Туск, отвечая на вопрос журналистов, возможна ли отмена Брексита.

Как ранее сообщал Лайф, переговоры по реализации Брексита стартовали в столице ЕС 19 июня. Они пройдут в два этапа, где на первом главной темой станет вопрос урегулирования всех нюансов выхода Британии из состава ЕС. И прежде всего финансовый. А на втором этапе будут обговариваться будущие взаимоотношения Евросоюза и Великобритании.

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