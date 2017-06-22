Путин потребовал за месяц закрыть свалку в Балашихе

Кроме того, глава государства добавил, что через 30 дней спросит у министров, какие меры они предприняли для решения этой проблемы.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с министрами затронул проблему свалки в подмосковной Балашихе. Российский лидер потребовал закрыть огромную мусорку в течение месяца.

— Послушайте меня, и хочу, чтобы Воробьев (губернатор Подмосковья. — Прим. ред.) меня услышал! В течение месяца закрыть! Документы должны быть подготовлены в самое короткое время, — заявил российский лидер.

Глава государства в разговоре с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским добавил, что через месяц спросит у него и у губернатора Московской области, что в итоге было сделано по проблеме свалки.

Жители Балашихи пожаловались на огромную свалку во время прямой линии с Владимиром Путиным. По их словам, мусор уже приближается к домам и они устали жить при постоянной вони.