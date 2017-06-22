Путин поручил усилить контроль над перечислением средств пострадавшим

Глава государства отметил, что из-за нареканий граждан, внимание на проблему нужно обратить как федеральным, так и региональным властям.

Президент РФ Владимир Путин сегодня на совещании поручил правительству внимательно следить за перечислением средств пострадавшим от стихийных бедствий. Он отметил, что есть нарекания со стороны граждан — деньги дошли не везде.

— Надо внимательно отнестись. Прошу министра МЧС доложить, как складывается обстановка на местах. Потом поговорим о предложениях по дальнейшей эксплуатации жилых домов в пострадавших регионах, — сказал глава государства, назвав эту тему чувствительной.

Он поручил как региональным, так и федеральным властям держать эту тему под постоянным контролем. Глава МЧС Владимир Пучков на это отметил, что сроки выплаты пострадавшим сокращены. Если раньше на это уходило до шести месяцев, то теперь — до десяти дней.

Напомним, ранее в ходе прямой линии президент РФ задал губернатору Ставропольского края вопрос "Где деньги?", комментируя жалобы местной жительницы на то, что она не получила компенсацию после затопления её дома. Деньги были найдены в тот же день.