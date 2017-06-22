Роспотребнадзор призвал туристов привиться от гепатита из-за гей-фестивалей в ЕС

Надзорный орган обеспокоен вспышками заболеваемости этой вирусной инфекцией сразу в нескольких странах Европы, а также в Северной и Южной Америке.

Роспотребнадзор призвал россиян, планирующих в ближайшее время поездку в Европу, сделать прививку от гепатита А. В ведомстве предупредили о вспышке этого заболевания сразу в 15 странах Старого Света, причём носителями вируса, чаще всего, оказываются приверженцы однополой любви.

— По данным органов здравоохранения Португалии в период с 1 января по 11 июня 2017 года было зарегистрировано 327 случаев гепатита А, из которых 91% составляют мужчины, практикующих секс с мужчинами, — предупредили в надзорном ведомстве.

Выпуск данной памятки связан с тем, что в ближайшее время в Европе пройдут несколько ЛГБТ-фестивалей, самый крупнейший из которых состоится в Мадриде 23 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие до двух миллионов человек из разных стран мира.

Гепатит A — острое инфекционное заболевание печени, вызываемое соответствующим вирусом. Болезнь передаётся как через заражённую пищу и воду, так и половым путём, причём в группе риска, как правило, представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Чтобы предотвратить инфекцию, достаточно сделать прививку.