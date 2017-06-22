В Испанию пытались ввезти 50 кг кокаина в кокосах

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В Испанию пытались ввезти 50 кг кокаина в кокосах

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Фото: Гражданская Гвардиея Испании

Для маскировки преступники перевозили целую партию фруктов — 65 коробок. В каждую был спрятан только один кокос с наркотиками.

В аэропорту Мадрида были задержаны три человека, перевозившие в Испанию кокаин, спрятанный внутри кокосов, сообщает Гражданская гвардия страны. Правоохранители изъяли 50 кг наркотика в жидком виде.

Наркоторговцы летели из Колумбии. Среди них гражданка Венесуэлы и двое граждан Колумбии. Для отвода глаз преступники перевозили 65 коробок с фруктами (кокосами и бананами) общим весом 902 килограмма. В каждую коробку был спрятан только один кокос с наркотиками.

Обнаружить контрабанду удалось благодаря проверке груза через сканеры. Задержанные будут отправлены под суд.

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