Франция сожалеет в связи с нападением на главу делегации "Рособоронэкспорта"

Во французском внешнеполитическом ведомстве заверили, что по факту случившегося уже ведётся следствие.

Сегодня заместитель официального представителя МИД Франции Александр Жиоржини выразил сожаление в связи с нападением на автомобиль главы делегации "Рособоронэкспорта" Сергея Корнева во время его визита на парижский авиасалон "Ле Бурже".

— Мы сожалеем в связи с этим инцидентом, по которому сразу было начато следствие. Мы проинформируем российские власти о его результатах, — сказал Жиоржини.

Как отметил заместитель официального представителя МИД Франции, по факту случившегося местными правоохранителями уже начато расследование.

Напомним, что грабители напали на автомобиль главы делегации "Рособоронэкспорта" Сергея Корнева во Франции, потребовав деньги и ценности, после чего скрылись. Сейчас их ищет полиция.