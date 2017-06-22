Спайсер уличил репортёров из пула Белого дома в желании стать звёздами YouTube

По его словам, сотрудники СМИ задают на брифингах глупые вопросы, чтобы прославиться.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер обвинил журналистов из пула Белого дома в желании стать звёздами YouTube. Об этом он рассказал в интервью Lifezette.

— Они задают какой-нибудь глупый вопрос, который до них задавали уже восемь раз, — сказал представитель Белого дома.

По словам Спайсера, журналисты чаще всего ничего не хотят знать о новостях, которые касаются деятельности президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что многие репортёры лишь желают почаще появляться в кадре.

Таким образом пресс-секретарь ответил на обвинения в том, что брифинги Белого дома стали намного короче в последнее время.

Ранее Стивен Бэннон заявлял, что количество пресс-подходов снизилось из-за того, что официальный представитель Белого дома набрал вес.