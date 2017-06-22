В Британии школьники надели юбки после запрета носить шорты в жару

Один мальчик рассказал, что его отчитали за то, что юбка была слишком короткой, а ноги — слишком волосатыми. Некоторые из учеников учли это и даже купили бритвы.

Десятки учеников в школе английского города Эксетер примерили юбки после того, как, несмотря на установление в стране 30-градусной жары, директор запретил им носить шорты, пишет The Guardian.

Teenage boys wear skirts to school to protest against 'no shorts' policy https://t.co/agXQVkOpP3 pic.twitter.com/dKCApaFFiA — The Guardian (@guardian) 22 июня 2017 г.

Отказ был объявлен во вторник на прошлой неделе. Уже в среду горстка бунтарей отправилась в школу в юбках, заимствованных у подруг и сестёр. В четверг к флешмобу присоединились десятки других учеников.

Один мальчик рассказал, что его отчитали за то, что юбка была слишком короткой, а ноги — слишком волосатыми. Некоторые из учеников учли это и даже купили бритвы.

Школьная администрация проделку мальчиков пока не комментирует.