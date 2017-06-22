"Газпром" может построить "Турецкий поток" полностью за свой счёт

По словам заместителя председателя компании, создание газопровода оценивается в шесть миллиардов долларов.

"Газпром" рассматривает возможность полного финансирования "Турецкого потока" из своих средств, а не только морской части газопровода, как предполагалось ранее. Об этом сообщил зампред компании Андрей Круглов.

— То, что касается проектного финансирования, такая возможность существует для финансирования морской части "Турецкого потока". Тем не менее мы планировали, что "Турецкий поток" может быть осуществлён только за счёт средств "Газпрома", — пояснил Круглов.

Напомним, в начале мая в Чёрном море стартовало строительство морского участка газопровода. До этого кабмин Турции поручил госструктурам устранить задержки в реализации масштабного проекта.