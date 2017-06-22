Отец погиб, спасая тонущего в "электрическом" озере сына

Медики и спасатели около получаса боролись за жизнь двух человек, однако сделать ничего не смогли.

Сегодня в Иркутске мужчина погиб при попытке спасти своего купающегося сына. Это случилось на одном из заливов Иркутского водохранилища.

Восьмилетний Павел К. купался рядом с частной пристанью. Недалеко отдыхал его 42-летний отец Олег. Неожиданно ребёнок стал звать на помощь. Очевидцы сообщили, что мальчик кричал из воды: "Папа! Меня ударило током!" Отец прыгнул с причала в воду, но не вынырнул.

Другие отдыхающие позвонили, чтобы вызвать помощь. Группа аварийно-спасательной службы региона, а также сотрудники госинспекции по маломерным судам прибыли уже через несколько минут. Приехала бригада скорой помощи.

Мужчину и мальчика пытались вернуть к жизни с помощью массажа сердца и искусственного дыхания. Пришлось применять дефибриллятор и уколы адреналина. Больше получаса медики и спасатели боролись за жизнь отца и сына, но спасти их не удалось.

Местные жители рассказывают, что на этом причале в дождливую погоду люди чувствовали электрический ток. Эта информация проверяется.

По официальной статистике, с начала лета в Иркутской области утонули в открытых водоёмах уже десять детей.