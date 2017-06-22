Сервисы "Яндекса" стали вновь доступны на Украине

"Яндекс. Карты" и "Яндекс. Пробки" заработали в сетях отдельных мобильных операторов. Ими можно воспользоваться, скачав последнюю версию приложения.

Приложения запрещённого на Украине "Яндекса" снова заработали на смартфонах украинцев. Блокировку удалось обойти сервисам "Яндекс. Карты" и "Яндекс. Пробки", пишет УНИАН.

Сервисы доступны только для отдельных мобильных операторов ("Киевстар", Lifecell и Vodafone). Для этого надо обновить приложение до последней версии.

15 мая президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о блокировке доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" и всем сервисам "Яндекса". Недавно более 25 тысяч украинцев потребовали от Порошенко отменить блокировку.