Сервисы "Яндекса" стали вновь доступны на Украине

Приложения запрещённого на Украине "Яндекса" снова заработали на смартфонах украинцев. Блокировку удалось обойти сервисам "Яндекс. Карты" и "Яндекс. Пробки", пишет УНИАН.
Сервисы доступны только для отдельных мобильных операторов ("Киевстар", Lifecell и Vodafone). Для этого надо обновить приложение до последней версии.
15 мая президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о блокировке доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" и всем сервисам "Яндекса". Недавно более 25 тысяч украинцев потребовали от Порошенко отменить блокировку.
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