Житель Челябинской области вывесил на доме лозунг из Освенцима

В посёлке Западный на одном из жилых домов появилась вывеска с надписью Arbeit macht frei ("Труд освобождает"), которая ранее располагалась при входе в немецкие концлагеря.

Фотографии дома с нацистской табличкой появились в группе "Подслушано Копейск" в соцсети "ВКонтакте". Ими поделился один из пользователей. "Необычное украшение для дома (пос. Западный)", — гласит подпись к снимкам.

Запись была сделана накануне утром. На данный момент её посмотрели почти восемь тысяч человек, многие пользователи оставляют возмущённые комментарии.

Напомним, количество человек, погибших в концлагерях, исчисляется миллионами. Освенцим стал крупнейшим и наиболее долго существовавшим лагерем смерти. С 1941 по 1945 год в нём было убито, по разным оценкам, от 1,4 млн до 4 млн узников.