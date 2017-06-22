Пожар под Иркутском превратил в пепел часть посёлка — видео

Крупный пожар в посёлке Горячий Ключ под Иркутском уничтожил пять двухквартирных домов на Рабочей улице. Быстрому распространению огня способствовали шквалистый ветер и установившаяся в регионе сухая жаркая погода. Деревянные строения уничтожены практически полностью.
Прибывшим на место пожарным удалось отстоять местные школу и почту. Без крыши над головой остались десять семей, часть из которых — многодетные.
По предварительной информации, причиной возгорания послужил оставшийся без присмотра костёр, который в своём дворе развёл житель одного из сгоревших домов.
Погорельцев временно разместили в местном клубе и обеспечили водой и продуктами питания.
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