Пожар под Иркутском превратил в пепел часть посёлка — видео

Погорельцев временно разместили в местном ДК и обеспечили водой и продуктами питания.

Крупный пожар в посёлке Горячий Ключ под Иркутском уничтожил пять двухквартирных домов на Рабочей улице. Быстрому распространению огня способствовали шквалистый ветер и установившаяся в регионе сухая жаркая погода. Деревянные строения уничтожены практически полностью.

Прибывшим на место пожарным удалось отстоять местные школу и почту. Без крыши над головой остались десять семей, часть из которых — многодетные.

По предварительной информации, причиной возгорания послужил оставшийся без присмотра костёр, который в своём дворе развёл житель одного из сгоревших домов.

Погорельцев временно разместили в местном клубе и обеспечили водой и продуктами питания.