В Минобороны Польши объяснили, почему F-16 вылетели на перехват борта Шойгу

В польском военном ведомстве отмечают, что перехват был выполнен с процедурами альянса.

Министерство обороны Польши заявляет, что истребители F-16 вылетели на перехват самолёта военного ведомства РФ с Сергеем Шойгу на борту и Су-27 ВКС РФ из-за их полёта в опасной близости к границам стран НАТО.

— В связи с этим наши F-16 полетели на Балтику, где перехватили три цели: невооружённый Ту-154 и два Су-27, — приводит заявление польского ведомства издание wpolityce.pl.

При этом польские военные отмечают, что перехват был выполнен в соответствии с нормами Североатлантического альянса.

Как уже сообщал Лайф, 21 июня истребитель F-16 попытался приблизиться к самолёту, на борту которого находился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В итоге воздушное судно альянса ретировалось после того, как Су-27 "отогнал" его.