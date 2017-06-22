Умер четвёртый отравившийся алкоголем в Сергиевом Посаде

Ранее сообщалось о том, что СКР возбудил дело по факту гибели нескольких жителей Подмосковья после отравления метиловым спиртом.

Пресс-секретарь СУ СКР по Московской области Елена Фокина заявила о смерти четвёртого отравившегося алкоголем в Сергиевом Посаде.

Известно, что 11 человек отмечали день рождения, один из мужчин принёс некачественный напиток. В настоящее время семь пострадавших находятся под наблюдением медиков.

Напомним, Лайф публиковал список погибших и пострадавших.