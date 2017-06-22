Путин призвал РАН сделать Россию одним из лидеров технологической революции

По его мнению, такой шанс есть, так как у российской науки остался большой задел, несмотря на имевшиеся проблемы.

Президент РФ Владимир Путин считает, что у России есть шансы выйти в лидеры технологического развития. Такое мнение он выразил на встрече с представителями Российской академии наук.

— Сегодня мы должны обеспечить безусловное развитие российской экономики и сделать так, чтобы страна не просто вписалась, а была одним из лидеров технологической революции. Такие шансы у нас есть, — сказал глава государства.

Он отметил, что, несмотря на потери, которые российская наука понесла в 90-е годы, её потенциал колоссальный.

— База осталась, есть и новые серьёзные достижения, причём мирового уровня, — добавил президент РФ.

Сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, Владимир Путин вспомнил также о том, какой вклад наука внесла в победу, обеспечивая армию новыми разработками.