Путин призвал РАН сделать Россию одним из лидеров технологической революции

Президент РФ Владимир Путин считает, что у России есть шансы выйти в лидеры технологического развития. Такое мнение он выразил на встрече с представителями Российской академии наук.
— Сегодня мы должны обеспечить безусловное развитие российской экономики и сделать так, чтобы страна не просто вписалась, а была одним из лидеров технологической революции. Такие шансы у нас есть, — сказал глава государства.
Он отметил, что, несмотря на потери, которые российская наука понесла в 90-е годы, её потенциал колоссальный.
— База осталась, есть и новые серьёзные достижения, причём мирового уровня, — добавил президент РФ.
Сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, Владимир Путин вспомнил также о том, какой вклад наука внесла в победу, обеспечивая армию новыми разработками.
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