В "Нафтогазе" заявили о планах возобновить сотрудничество с "Газпромом"

Но украинская компания рассчитывает, что это будет сделано после решения Стокгольмского суда в её пользу.

Украина намерена возобновить сотрудничество с "Газпромом" после решения Стокгольмского арбитражного суда по спору между российской компанией и "Нафтогазом". Об этом сегодня сообщил глава украинского предприятия Андрей Коболев на пресс-конференции в Брюсселе.

— Согласно первому решению Стокгольмского арбитража по соглашению на газоснабжение, цена должна быть пересмотрена. И как только "Газпром" выполнит решение трибунала, мы будем готовы начать закупки газа у него, — заявил Андрей Коболев.

Вместе с тем Коболев отметил, что не ожидает возобновления закупок у "Газпрома" в этом году.

Напомним, в начале этого года "Газпром" потребовал от "Нафтогаза" оплату счёта в размере 5,3 млрд долларов — в счёт невыбранного газа во втором — четвёртом кварталах 2016 года по условию "бери или плати". "Нафтогаз" платить отказался, решив дожидаться решения арбитража. В свою очередь, украинские власти оштрафовали "Газпром" на несколько миллиардов долларов за якобы монопольные нарушения на украинском рынке. В ситуации с взаимными требованиями и разбирается стокгольмский суд.