Госдума может увеличить количество выходных для жителей РФ

Так число нерабочих дней для россиян может увеличиться на три: 31 декабря, 18 марта и 7 ноября могут стать выходными днями.

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому количество выходных для жителей России предлагается увеличить.

Так, выходными днями предложили сделать 31 декабря, 18 марта и 7 ноября. По мнению парламентариев, если 31 декабря сделать выходным днём, то россияне смогут спокойно подготовиться к празднованию Нового года.

День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) также предложили сделать нерабочим днём, так как этот день, по мнению авторов законопроекта, праздник для всего народа.

День Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября) также предлагают сделать выходным.