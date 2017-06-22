В Ставрополе конвоиры при погоне за беглецом ранили девочку и подростка

От сотрудников правоохранительных органов пытался скрыться 24-летний обвиняемый в сбыте и производстве наркотиков.

Конвоиры ранили десятилетнюю девочку и 17-летнего юношу-подростка, когда пытались задержать сбежавшего подсудимого. Как сообщает региональная прокуратура Ставропольского края, преступник попытался скрыться, когда его перемещали из здания суда в автозак.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь по обвиняемому в производстве и сбыте наркотиков. Однако при стрельбе пострадали двое несовершеннолетних. Их доставили в больницу.

В надзорном ведомстве пояснили, что это дело находится на особом контроле.