В Ставрополе конвоиры при погоне за беглецом ранили девочку и подростка

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В Ставрополе конвоиры при погоне за беглецом ранили девочку и подростка

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

От сотрудников правоохранительных органов пытался скрыться 24-летний обвиняемый в сбыте и производстве наркотиков.

Конвоиры ранили десятилетнюю девочку и 17-летнего юношу-подростка, когда пытались задержать сбежавшего подсудимого. Как сообщает региональная прокуратура Ставропольского края, преступник попытался скрыться, когда его перемещали из здания суда в автозак.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь по обвиняемому в производстве и сбыте наркотиков. Однако при стрельбе пострадали двое несовершеннолетних. Их доставили в больницу.

В надзорном ведомстве пояснили, что это дело находится на особом контроле.

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