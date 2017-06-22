Продолжение "Троих из Простоквашино" обойдётся в 300 млн рублей

Ранее стало известно, что в 2018 - 2020 годах выйдут 30 новых серий. Продолжительность каждого эпизода составит 6,5 минут.

Правительство РФ согласовало создание продолжения известного мультсериала "Союзмультфильмом" и компанией "Данон Россия". Рабочее название проекта — "Простоквашино". Производство новых серий будет стоить 300 млн рублей, об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Новые серии будут сняты в комбинированной 2D и 3D технике. По словам создателей, их главная задача — показать, как изменилось "Простоквашино" вместе со страной за 20 лет, и заинтересовать современных детей новыми приключениями персонажей.

Над сценарием будет работать писатель Эдуард Успенский, автор книг, по которым были созданы мультфильмы "Трое из Простоквашино" в 1970-е.