Американские военные попали в ДТП в Литве

Травмы получила беременная женщина, которая была за рулём легковушки. Сейчас она находится в больнице и её жизни ничего не угрожает.

Грузовик с американскими военнослужащими попал в ДТП в Вильнюсском районе Литвы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Уточняется, что столкнулись три автомобиля — Renault, Toyota и военный грузовик США. По предварительным данным, в легковушку Toyota врезался Renault. От удара Toyota выскочила на встречку перед грузовиком. В результате автомобиль с военнослужащими отбросило в кювет.

В пресс-службе отметили, что никто из военнослужащих не пострадал. Травмы получила беременная женщина, которая находилась за рулём одного из автомобилей. Также пострадал водитель другой легковушки. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Напомним, 11 июня в Латвии, на шоссе Рига — Даугавпилс, перевернулся грузовик армии США.