В Мурманске трёхлетний ребёнок погиб после падения на него электроплиты

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В Мурманске трёхлетний ребёнок погиб в результате падения на него электрической плиты. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, тело ребёнка было обнаружено 22 июня на кухне одной из квартир дома на улице Сафонова в Мурманске. Как пишут местные СМИ, это был мальчик.

— Следственными органами СУ СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... причинение смерти по неосторожности, — говорится в сообщении Следкома РФ.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.