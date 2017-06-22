В Ростове приговорили банду педофилов, год развращавших 7-летнего мальчика

61 год тюрьмы на четверых участников банды, пятый скончался во время следствия, поэтому просто был признан виновным.

Как сообщает паблик Mash, Ростовский окружной военный суд рассмотрел и вынес решение по уголовному делу о банде педофилов, которые на протяжении года похищали ребёнка у школы и увозили в заброшенный дом.

Градус напряжения среди всех участников скандального дела держался до последнего момента. Тётя ребёнка из зала следила за каждым движением четверых подсудимых, которые скандалили, шутили, смеялись даже во время оглашения. А после скандал возник между родственниками подсудимых и жертвы прямо в коридоре.

История берёт своё начало с 2009 года: семилетнего мальчика шестеро мужчин регулярно похищали, когда он возвращался из школы. Как позже выяснит следствие, один из членов банды даже заплатил деньги за то, чтобы его туда приняли.

Тётя мальчика рассказала, что виновных довольно быстро установили и задержали, но потом отпустили, а наказание понёс только один из них. Тогда ей удалось попасть на приём к председателю СКР Александру Бастрыкину, который дал поручение передать дело лично заместителю руководителя СК по СКФО Игорю Соболю. Новый следователь отдал распоряжение задержать всех участников и взять под стражу.

Мальчик уже восьмой год проходит психологическую реабилитацию, однако до сих пор психиатры отмечают, что динамика восстановления крайне низкая.