Управляющая свалкой в Балашихе компания лишится лицензии

Президент РФ сегодня потребовал, чтобы находящийся у деревни полигон был закрыт за месяц.

Росприроднадзор лишит лицензии компанию "Заготовитель", которая управляет свалкой в Балашихе. Это будет сделано по поручению министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жители Балашихи пожаловались, что их дома находятся рядом с огромной свалкой, куда продолжают завозить отходы. Глава государства сегодня потребовал, чтобы полигон закрыли в течение месяца.

Общая площадь свалки превышает 50 гектаров. Деревня Фенино находится всего в 200 метрах от неё. Это нарушает санитарные нормы.