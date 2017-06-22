В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся грозе

По уточнённой информации, сегодня вечером ожидаются гроза и усиление ветра местами до 12–17 метров в секунду. Предупреждение появилось в "твиттере" МЧС Москвы.
ВНИМАНИЕ!— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 22 июня 2017 г.
По уточненной информации ФГБУ ЦентральноеУГМС 16.00-21.00 22 июня по Москве,ожидается дождь,ГРОЗА,порывы западного ветра 12-17 м/с
Ранее сегодня спасатели уже предупреждали о возможной непогоде, но тогда сообщалось только о дожде и усилении ветра.
ВНИМАНИЕ!!— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 22 июня 2017 г.
По информации ФГБУ Центральное УГМС сегодня до 21.00 ожидается небольшой дождь, западный ветер 5-10м/с, местами порывы
12-17м/с pic.twitter.com/JdIMCfZl5E
В МЧС советуют пешеходам не ходить под неустойчивыми конструкциями, а водителям — не ставить автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.
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