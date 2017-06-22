В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся грозе

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В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся грозе

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Сегодня вечером в Москве ожидаются гроза и усиление ветра до 17 м/с. Фото:© РИА Новости/Виталий Аньков

Наиболее вероятно ухудшение погодной ситуации в западных районах города в промежутке времени с 16:00 до 21:00.

По уточнённой информации, сегодня вечером ожидаются гроза и усиление ветра местами до 12–17 метров в секунду. Предупреждение появилось в "твиттере" МЧС Москвы.

Ранее сегодня спасатели уже предупреждали о возможной непогоде, но тогда сообщалось только о дожде и усилении ветра.

В МЧС советуют пешеходам не ходить под неустойчивыми конструкциями, а водителям — не ставить автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

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