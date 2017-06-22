Клименко о блокировке Google: Любая система имеет право на ошибку

Ранее сообщалось о том, что ряд провайдеров заблокировали доступ к популярному поисковику.

Советник президента по Интернету Герман Клименко прокомментировал Лайфу блокировку Google.

— Любая система имеет право на ошибку. Они есть и в "Яндексе", и в "Рамблере", и в "Мейле". Но важна реакция на эту ошибку. Роскомнадзору не везёт, он уже не первый раз попадает в такие истории, и в этом нет ничего страшного. Главное — оперативное реагирование, — сказал Клименко.

По мнению советника президента, в будущем главное — не допустить подобных ошибок. Также важно, чтобы Роскомнадзор сам объяснил, в чём причина блокировки.

Клименко подчеркнул, что ошибка была исправлена оперативно.

Ранее сообщалось о том, что ряд провайдеров заблокировали доступ к Google.