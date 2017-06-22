В Башкирии сделали автозаки повышенной комфортности

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В Башкирии сделали автозаки повышенной комфортности

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В Уфе представлены новые автозаки повышенной комфортности для перевозки заключённых. Об этом сообщается на сайте УФСИН РФ по Республике Башкортостан. Машины производятся в "Исправительной колонии № 7" в городе Мелеуз.

<p>Фото: УФСИН по РБ</p>

Кузова автозаков разработаны с учётом установки их на шасси автомобилей КамАЗ и ГАЗ "Валдай". Все машины оборудованы вентиляцией, кондиционером и системой обогрева. Предусмотрен биотуалет.

<p>Фото: УФСИН по РБ</p>

В зависимости от базы, на которой сделаны автозаки (КамАЗа 4308, КамАЗа 43114 и КАМАЗа 65117), они могут перевозить от 32 до 50 заключённых. Автозак ГАЗ 33106 "Валдай" предназначен для конвоирования лиц небольшими группами — до 15 человек.

<p>Фото: УФСИН по РБ</p>

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