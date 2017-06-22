Пригрозивший России санкциями глава МОК Томас Бах встретится сегодня с Трампом

О встрече президента США и президента Международного олимпийского комитета New York Times сообщил представитель Белого дома.

Темы встречи не раскрываются, однако вполне возможно, что она будет связана с заявкой Лос-Анджелеса на проведение летней Олимпиады 2024 года. В последние недели, по словам организаторов Игр в США, поддержка Дональда Трампа в решении различных проблем значительно выросла. На переговорах также будут присутствовать ещё несколько высших представителей МОК, а вот членов оргкомитета ОИ-2024 не ожидается.

Напомним, сегодня после прибытия в США президент Международного олимпийского комитета в интервью The New York Times высказал мнение, что "вне зависимости от усилий по искоренению допинга, Россия не сможет избежать санкций за Олимпиаду-2014". По словам Баха, их следует ждать не позже октября 2017 года.