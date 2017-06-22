Как в боевиках. Россияне преследовали грабителей по самым опасным районам Парижа

Они решили сами задержать злоумышленников, которые разбили окно их машины и украли сумку.

Глава делегации "Рособоронэкспорта" и его телохранитель устроили погоню за преступниками, которые накануне напали на них во Франции. Об этом сообщает Le Point. Сергей Корнев и его телохранитель-женщина решили сами задержать злоумышленников, которые разбили стекло их автомобиля и украли сумку. В результате они устроили настоящую погоню за преступниками.

По данным СМИ, они проехали по самым опасным кварталам департамента Сен-Дени и настигли нападавших в районе Куртий-Флореаль. Глава делегации "Рособоронэкспорта" и его телохранитель захотели самостоятельно разобраться со своими обидчиками, однако злоумышленники вызвали подмогу. Через несколько секунд дорогу им перегородило около 50 местных бандитов, поэтому на место пришлось вызвать полицию. В результате стражи порядка задержали четверых злоумышленников. Остальным удалось скрыться.

В связи с этим Россия уже направила ноту Франции.