Вооружённый ножом мужчина убил официантку в кафе в центре Москвы

Подозреваемого удалось обезвредить и обезоружить только сотруднику питейного заведения.

В кафе в центре Москвы произошло убийство. Вооружённый ножом мужчина ворвался в питейное заведение и схватил официантку. При этом он стал кричать, что намерен расправиться с девушкой.

В это время в помещении находился сотрудник полиции, который попытался обезоружить подозреваемого. В ответ преступник начал яростно наносить удары по официантке. Когда девушка упала на пол, один из сотрудников питейного заведения смог обезоружить и обезвредить злоумышленника.

Сейчас он находится в наручниках. На месте происшествия работает оперативно-следственная бригада. Выясняются обстоятельства произошедшего.