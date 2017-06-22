Вооружённый ножом мужчина убил официантку в кафе в центре Москвы

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Вооружённый ножом мужчина убил официантку в кафе в центре Москвы

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Фото: © flickr.com / ФМM-Live.ru

Подозреваемого удалось обезвредить и обезоружить только сотруднику питейного заведения.

В кафе в центре Москвы произошло убийство. Вооружённый ножом мужчина ворвался в питейное заведение и схватил официантку. При этом он стал кричать, что намерен расправиться с девушкой.

В это время в помещении находился сотрудник полиции, который попытался обезоружить подозреваемого. В ответ преступник начал яростно наносить удары по официантке. Когда девушка упала на пол, один из сотрудников питейного заведения смог обезоружить и обезвредить злоумышленника.

Сейчас он находится в наручниках. На месте происшествия работает оперативно-следственная бригада. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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