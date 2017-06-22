Число погибших при утечке газа в коллекторе на западе Москвы выросло до пяти

Читайте также

Число погибших при утечке газа в коллекторе на западе Москвы выросло до пяти

790
В настоящий момент сотрудники МЧС выкачивают метан из канализационного люка и устраняют последствия случившегося.

Количество погибших при утечке газа в канализационном люке на западе Москвы увеличилось до пяти человек.

Сегодня в Москве, на улице Боженко, около дома № 4, из-за утечки газа в канализационном люке погибли пятеро рабочих. В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели.

Шестому рабочему повезло, и он смог выбраться из люка самостоятельно. Он и рассказал сотрудникам МЧС, что все потеряли сознание — скорее всего, из-за утечки метана.

Смотрите прямую трансляцию с места событий.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!