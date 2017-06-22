Трамп поинтересовался, почему Обама не остановил "вмешательство России"

Президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в "Твиттере" задался риторическим вопросом о том, почему его предшественник Барак Обама не помешал "российскому вмешательству" в американские выборы.
By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017
— Кстати, Россия так усердно работала над выборами 2016 года, когда во власти была администрация Барака Обамы. Почему они не остановили их? — поинтересовался он.
Затем он отметил, что экс-советник по вопросам нацбезопасности Джей Джонсон подтверждал отсутствие связи между Трампом и Россией.
Напомним, американские политики обвиняют Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. Они заявляют о "российском вмешательстве" в выборы. Россия опровергает эти обвинения.
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