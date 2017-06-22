Трамп поинтересовался, почему Обама не остановил "вмешательство России"

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Трамп поинтересовался, почему Обама не остановил "вмешательство России"

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в "Твиттере" задался риторическим вопросом о том, почему его предшественник Барак Обама не помешал "российскому вмешательству" в американские выборы.

— Кстати, Россия так усердно работала над выборами 2016 года, когда во власти была администрация Барака Обамы. Почему они не остановили их? — поинтересовался он.

Затем он отметил, что экс-советник по вопросам нацбезопасности Джей Джонсон подтверждал отсутствие связи между Трампом и Россией.

Напомним, американские политики обвиняют Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. Они заявляют о "российском вмешательстве" в выборы. Россия опровергает эти обвинения.

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