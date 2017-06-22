Мажор Эгоист устроил "шашки" на скорости 180 км/ч по ТТК

Молодой человек в час пик разогнал свой BMW X5M до скорости 180 км в час и маневрировал между другими машинами, создавая аварийные ситуации.

Гонщик Гриша Зироян, называющий себя Эгоистом, устроил гонки в оживлённом потоке в Москве. Об этом сообщает паблик Mash.

Днём в час пик он разогнал свой BMW X5M до скорости 180 км в час и маневрировал между другими машинами, создавая аварийные ситуации.

На кадрах видно, как он объехал пробку по тротуару, объяснив это тем, что опаздывал на тренировку. При этом Гриша спокойно признался, что за последнее время он нагонял уже 40 штрафов. Молодой человек намерен и дальше "класть на ПДД" и когда-нибудь "уничтожить поток".