По мнению бывшего президента Украины, Незалежной нужно объединиться, а не ходить по миру с протянутой рукой.

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что не стоит радоваться свободной торговле с Евросоюзом, так как Незалежная становится просто сырьевым придатком Запада. Более того, экс-глава страны отмечает, что Европа поставила Киев на колени, и тот не дождется никакой от ЕС помощи.

— Мы радуемся свободному выбору, Европе, торговле с ней, но чем мы с ней торгуем — кроме пшеницы, меда, нет ничего, а квотирование идет очень жесткое. За первый квартал мы квоту выбрали, теперь европейцы ставят нас на колени и требуют, чтобы мы рубили лес и везли им, — отметил Кучма на балтийско-черноморском форуме.

Бывший президент спросил у присутствующих на форуме, кому Украина в своем текущем состоянии нужна. В качестве примера он привел тот факт, что европейские СМИ практически не упоминают события в Незалежной.

Более того, Кучма призывает украинские власти не ходить по миру с протянутой рукой и не выпрашивать деньги.