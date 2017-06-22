Семенченко обвинил "агентов Кремля" в превращении Львова в мусорную столицу

Депутат Верховной рады уверен, что целые горы отходов выросли на улицах украинского города в результате политического заговора.

Бывший командир батальона "Донбасс"*, а ныне оппозиционный нардеп Семён Семенченко уверен, что ему удалось найти истинную причину превращения Львова в мусорную столицу Украины. Свою версию он изложил на странице в "Фейсбуке". По словам Семенченко, во всех проблемах с вывозом и утилизацией отходов виноваты "агенты Кремля", которые "вступили в сговор" с действующей украинской властью.

— Операция по превращению украинского Пьемонта в мусорную столицу не может быть только спецоперацией администрации Порошенко. Уничтожение всего украинского выгодно в первую очередь Путину. И для меня всё это ещё одно доказательство, на кого работает вся верхушка якобы украинской власти, — считает экс-комбат.

Отметим, в настоящий момент целые горы бытовых отходов гниют под летним солнцем на 403 площадках Львова, причём с большей части из них мусор не вывозился больше месяца. Всего в городе скопилось более девяти тысяч тонн твёрдых бытовых отходов, и эта цифра ежедневно увеличивается еще на 200 тонн.

Как ранее сообщал Лайф, власти города решили эвакуировать всех детей из-за мусорного коллапса.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.