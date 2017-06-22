В Египте продлили режим ЧП ещё на три месяца

Египетский кабмин одобрил продление режима ЧП. Об этом сообщили арабские СМИ. Ранее такое предложение внёс президент Абдельфаттах Сиси.
Напомним, взрывы прогремели в день празднования христианами, проживающими в арабской стране, Вербного воскресенья. Первая атака состоялась внутри коптского собора в Танте прямо во время службы. Несколько десятков человек погибло.
#عاجل | ارتفاع ضحايا انفجار كنيسة #مارجرجس في #طنطا إلى 13 قتيلا و42 مصابا على الأقل (سكرتير عام محافظة الغربية) pic.twitter.com/rtZXIrUVIA— شبكة رصد (@RassdNewsN) 9 апреля 2017 г.
Второй взрыв прогремел в Танте в тот же день около центра подготовки полицейских. Вскоре состоялась и третья атака — у кафедрального собора в Александрии.
#مصر - #عاجل | بالصور .. سماع دوى انفجار بشارع فؤاد بمحيط الكنيسة المرقسية بـ #الإسكندريةhttps://t.co/sOI28KINpO pic.twitter.com/3o9ZZYWud5— Egyptnews (@_Egyptnews) 9 апреля 2017 г.
Ответственность за инциденты взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.
После этого президент Египта поручил военным ужесточить меры по охране границ страны и жизненно важных объектов.
* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.
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