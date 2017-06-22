В Египте продлили режим ЧП ещё на три месяца

Чрезвычайное положение весной объявил президент страны после серии взрывов в городах Танта и Александрия.

Египетский кабмин одобрил продление режима ЧП. Об этом сообщили арабские СМИ. Ранее такое предложение внёс президент Абдельфаттах Сиси.

Напомним, взрывы прогремели в день празднования христианами, проживающими в арабской стране, Вербного воскресенья. Первая атака состоялась внутри коптского собора в Танте прямо во время службы. Несколько десятков человек погибло.

Второй взрыв прогремел в Танте в тот же день около центра подготовки полицейских. Вскоре состоялась и третья атака — у кафедрального собора в Александрии.

Ответственность за инциденты взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

После этого президент Египта поручил военным ужесточить меры по охране границ страны и жизненно важных объектов.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.