Джоан Роулинг заявила, что Гарри Поттеров было двое

Такое же имя в вымышленной вселенной носил прадедушка главного героя — Генри Поттер. Близкие называли его Гарри. Он был борцом за права маглов.

Британская писательница Джоан Роулинг дала новую подсказку о вселенной юного волшебника. Оказывается, Гарри Поттеров было двое. Такое же имя носил прадед главного героя по отцовской линии — Генри Поттер (близкие называли его Гарри), выступавший за права маглов (обычных людей, не обладающих даром волшебства). Об этом пишет The Independent.

Согласно родословной, предоставленной Роулинг, у Генри (Гарри) Поттера был сын по имени Флеамонт, который в свою очередь вместе с женой Евфимией родил Джеймса Поттера — отца главного героя.

Роулинг сообщила, что Гарри Первый служил в верховном суде магов Великобритании Визенгамоте в 1913–1921 годах. Он был активным защитником маглов, за что его семью даже исключили из "Справочника чистокровных волшебников".

Оригинальный Гарри Поттер не попал в книги, но, возможно, мы увидим его в будущем приквеле, учитывая, насколько широко франшиза теперь разветвляется.