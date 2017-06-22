Примерный житель Тольятти разгромил не понравившийся ему подъезд

Соседи хулигана пригрозили написать заявление в полицию, если он не возместит причинённый ущерб.

Необъяснимые метаморфозы произошли с примерным жильцом одной из шестнадцатиэтажек в Тольятти. Жильцы заметили, как у 25-летнего Сергея кардинально изменилось поведение. Если раньше это был спокойный и вежливый молодой человек, то примерно три недели назад в него как будто вселился демон.

Мужчина стал громко кричать во дворе, угрожать всем, кто с беспокойством пытался узнать у него о причинах такой резкой перемены в его мироощущении. Последней каплей, после которой жители дома собрались идти в полицию, стал дебош, который Сергей устроил в родном подъезде в три часа ночи 19 июня.

На камерах видеонаблюдения зафиксировано, как молодой человек без магнитного ключа, с ноги, открывает дверь в подъезд. Затем пинает доску объявлений у лифта и крушит почтовые ящики. Из них вынимает почту и раскидывает по дороге к лифту. Потом он возвращается к подъездной двери и пытается поджечь камеру домофона.

Через несколько минут, уже в половине четвёртого утра, когда на улице начало светать, Сергей, традиционно с ноги открыв дверь, выходит во двор.

Видно, как он кричит, глядя на окна соседей, а затем уходит прочь, благоразумно не трогая припаркованные во дворе машины.

В итоге жители нескольких этажей всю ночь не смогли сомкнуть глаз и пошли на работу невыспавшимися. Также хулиган сломал секцию из шести почтовых ящиков. Соседи решили, что, если молодой человек не захочет добровольно компенсировать ущерб, они напишут заявление в полицию.

Видео предоставлено общероссийской программой "Безопасный дом".