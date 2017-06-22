Пусть работают! Украинский депутат предложил отменить в стране выплату пенсии

По сути, парламентарий хочет, чтобы государство копило деньги для выплат его поколению.

Депутат Верховной рады Украины от фракции Блока Петра Порошенко Алексей Мушак предложил полностью отказаться в стране от выплаты пенсий и направить эти деньги на экономический рост. По мнению политика, о стариках должно заботиться не государство, а их дети.

— Нынешняя пенсионная система является несправедливой по отношению к моему поколению, тем, кому за 30 лет, по одной простой причине: мы при нынешней системе не будем иметь никакой пенсии. Она нам не будет выплачиваться, поскольку баланс просто не будет складываться, — посетовал мужчина.

Он считает, что его поколение 30-летних должно иметь "обеспеченную старость", поэтому нужно признаться, что нынешние пенсии для Украины — роскошь. Пенсионеров он предлагает отправить работать.

— Очевидно же, что даже при увеличении пенсий всё равно дети должны помогать своим родителям, для того чтобы они прожили, а родители должны работать где-то параллельно, — сказал Мушак.