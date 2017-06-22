Соратник Навального Леонид Волков арестован на пять суток

Сотрудника ФБК признали виновным в организации несанкционированной акции в столице.

Оппозиционер и соратник Алексея Навального Леонид Волков получил пять суток административного ареста. Симоновский суд Москвы признал его виновным в организации несанкционированного митинга в столице, который состоялся 12 июня.

Адвокат сотрудника ФБК Иван Жданов уже отреагировал на арест своего подзащитного, заявив, что приговор будет обжалован.

Как ранее сообщалось, московские власти согласовали митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова. Однако за день до шествия организаторы акции неожиданно призвали всех выйти на Тверскую площадь.